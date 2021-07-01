لمنع محاولات تأجيل الانتخابات.. امغيب: لابد من توجيه رسائل شديدة اللهجة لـ«المشاركين في جنيف»

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب:” هناك من يجمع التوقيعات في جنيف الآن، من أجل دعم مقترح تأجيل موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وعدد الموافقين الموقعين في تزايد بحسب الأخبار الواردة من هناك”.

وأضاف سعيد امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب أن توجه رسائل شديدة اللهجة للمشاركين في جلسات جنيف وتحميلهم مسؤولية، ما قد يحدث للوطن والمواطن إذا تم تأجيل الانتخابات”.

وتابع:” كما يجب على كل النخب إسماع صوتهم للبعثة الأممية والمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها”.

أعلن 21 عضوًا بملتقى الحوار السياسى، تبنى مقترح “إخواني” يطالب بتمديد فترة حكومة الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر لحين الاستفتاء على الدستور، وذلك في محاولة أخيرة من التنظيم للتواجد في المشهد السياسى لأطول فترة ممكنة في ظل توقعات كبيرة من التنظيم لرفض الشعب له خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر في ملتقى الحوار السياسي.