المستشار صالح يرأس وفدا برلمانيا في زيارة رسمية لليونان

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس المجلس المستشار عقيله صالح وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الخميس في زيارة رسمية تستمر ليومين.

بليحق، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: إن رئيس النواب رافقه رئيس لجنة لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وعضو مجلس النواب سليمان الحراري.

وبحسب بليحق، فإن المستشار صالح كان في استقباله رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية.

وسيلتقي المستشار صالح، خلال زيارته للعاصمة أثينا، نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بحسب بليحق.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عددًا من اللقاءات من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.

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