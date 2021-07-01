كوبيش لأعضاء ملتقى الحوار: يجب الخروج نهاية اليوم بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش إن ملتقى الحوار السياسي الليبي عليه الخروج نهاية اليوم الخميس بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات.

وأشار كوبيش في كلمته باجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف، إلى أن مداولات أمس الأربعاء «كانت صعبة ويجب تسوية الخلافات»، مشيرا إلى أهمية حل القضايا الخلافية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات، حسب كلمته في جلسة الملتقى اليوم الخميس.

وطالب المبعوث الأممي أعضاء الملتقى بالعمل «بشكل صارم» على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.

وأضاف كوبيش: «ليس لدينا الوقت وليس لدينا من سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات»، موجها حديثه إلى الأعضاء: «هذه الجلسة هي فرصتك للارتقاء إلى مسؤوليتكم التاريخية».

وواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد جلساته التي بدأت الاثتين الماضي في جنيف السويسرية، لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.

وفي جانب آخر، يسعى تنظيم الإخوان المدرج على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب، إلى تعطيل الانتخابات، من خلال تقديم مقترحات لإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهو ما ترفضه المفوضية العليا للانتخابات لأنه سيؤخر استحقاق 24 ديسمبر.