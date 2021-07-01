دون الإشارة إلى “حقيبة الدفاع”.. المنفي واللافي يتابعان مع الدبيبة ملفات الكهرباء والصحة والسياسة الخارجية

عقد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، اجتماعاً تشاورياً برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع تابع مستجدات العمل في ملف الكهرباء والطاقة، وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتدابير الصحية، وعدداً من الملفات الخدمية.

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي تابع خلال الاجتماع عددا من الملفات ذات العلاقة بالسياسة الخارجية الليبية.

ولم يشر بيان المجلس الرئاسي إلى تطرق الاجتماع لملف وزارة الدفاع، والذي طالب المجلس الرئاسي بصفته (القائد الأعلى للجيش الليبي) رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ولوّح المجلس الرئاسي، في كتابه، لرئيس الحكومة، قبل أيام، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد المقبل.

ووجه المجلس الرئاسي، كتابًا لرئيس الحكومة، دعاه فيه لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي