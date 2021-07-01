مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية المتردية ببلدية وادي عتبة

طالبت بلدية وادي عتبة بتوفير الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية بشكل مستمر، وذلك على خلفية تردي الأوضاع الحياتية، وانقطاع الكهرباء عن البلدية.

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