مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية المتردية ببلدية وادي عتبة

طالبت بلدية وادي عتبة بتوفير الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية بشكل مستمر، وذلك على خلفية تردي الأوضاع الحياتية، وانقطاع الكهرباء عن البلدية.
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قناة ليبيا
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