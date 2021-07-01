صالح يصل أثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين، يرافقه رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى طلال الميهوب ورئيس لجنة الداخلية سليمان الحراري، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن صالح سيلتقي خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، رئيس البرلمان اليوناني “كونستانتينوس تاسولاس” ووزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” ، كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عدد من اللقاءات من ضمنها، لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ونظيره اليوناني وكذلك رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب بنظيره اليوناني بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب