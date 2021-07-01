جلسة حوارية في طرابلس بين قطاعات المصارف الليبية العامة والخاصة

نظم المركز الوطني لدعم القرار التابع لرئاسة الوزراء، في فندق المهاري بطرابلس جلسة الحوار الثانية بين قطاعات المصارف الليبية العامة والخاصة، والتي أقيمت بتيسير وتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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