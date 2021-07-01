الضمان الاجتماعي المرج ينظم لقاء عمل حول التدقيق الداخلي

نظمت إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء بصندوق الضمان الاجتماعي، لقاء حول المرحلة التمهيدية للتدقيق الداخلي بصندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج، بحضور جمع من المسؤولين وأصحاب العلاقة.
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قناة ليبيا
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