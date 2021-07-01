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الضمان الاجتماعي المرج ينظم لقاء عمل حول التدقيق الداخلي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء بصندوق الضمان الاجتماعي، لقاء حول المرحلة التمهيدية للتدقيق الداخلي بصندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج، بحضور جمع من المسؤولين وأصحاب العلاقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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