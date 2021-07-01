وقفة احتجاجية في هون تُندد بالمظاهر المسلحة واستغلال المقرات المدنية

شهدت مدينة هون، الأربعاء، وقفة احتجاجية لأهل المدينة وممثلون عن المؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدنية، حيث أدان المتظاهرون عبر شعارات رفعوها وكلمات ألقوها، كل المظاهر المسلحة داخل المدينة وشوارعها.

وناشد المحتجون الجيش الوطني والجهات الأمنية المسؤولة لوضع حد للمظاهر المسلحة واستغلال الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة للمقار المدنية داخل هون من أندية رياضية ومراكز شبابية وأهلية.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية ما شهدته منطقة وسط المدينة من مناوشات بين عناصر عسكرية ومنتسبي مديرية الأمن التي التزمت بتأدية واجبها لحفظ الأمن وتأمين المدينة.

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