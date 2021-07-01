لجنة انتخابات البلديات تُعلّق سجل الناخبين وأنشطة اللجان

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الخميس، إقفال سجل الناخبين لكل البلديات بصفة مؤقتة، وإيقاف جميع أنشطة اللجان الفرعية مؤقتة اعتباراً من تاريخ 3 / 7 / 2021 إلى إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي “إيمانا بأهمية الانتخابات الوطنية القادمة والمشاركة المجتمعية، وتأكيدا على ضرورة ممارسة المواطن حقة الانتخابي دون أي عراقيل أو قيود، ولإتاحة الفرصة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لفتح تسجيل الناخبين”.

ودعت اللجنة المركزية كافة المواطنين للمشاركة الفعالة في التسجيل عبر منظومة التسجيل بالانتخابات العامة، للمساهمة في الاستحقاق الوطني القادم.

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