وزارة الداخلية: تأمين إزالة المباني المخالفة في مجرى وادي كعام الزراعي

أعلنت وزارة الداخلية أنها أمنت أعمال الهدم والإزالة لكل المباني المخالفة الواقعة في مجرى وادي كعام الزراعي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الخمس من شرطة النجدة وقوة التحري والقبض والقوة الأمنية المشتركة والشرطة الزراعية فرع المرقب وجهاز الحرس البلدي فرع “الخمس وزليتن” والعديد من الجهات الأمنية باشروا بعملية تأمين وحماية أعمال الهدم والإزالة لكل المباني المخالفة والواقعة في مجرى وادي كعام الزراعي.

وتأتي هذه الحملة بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مدراء أمن “الخمس وزليتن ومصراته” بالتعاون مع شركة الخدمات العامة لتنفيذ قرار النائب العام بخصوص إخلاء الأراضي العائدة لمشروع وادي كعام من الشواغل وإزالة المباني التي تم بنائها بشكل غير قانوني ومخلفات البناء التي تعيق مجرى وادي كعام.