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المركز الوطني للأرصاد الجوية: موجة الحر الحالية ستنتهي رسيمًا الإثنين المقبل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان أن موجة الحر الحالية ستنتهي رسميًا الاثنين المقبل على مناطق شمال غرب ليبيا.

رمضان وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أنها أطول موجة حر تضرب البلاد من حيث طول الأيام، حيث سجلت نحو 15 يومًا متتالية.

وبين مدير مكتب الإعلام أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذه الموجة كانت في مدينة زوارة بـ 47مْ، موضحًا أن قياس درجات الحرارة شمل فقط المناطق التي بها فروع للمركز، ولا تشمل كافة المناطق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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