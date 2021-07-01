الشاطر: حفتر يسعى للترشح لمنصب رئيس الدولة مع سبق الإصرار والترصد

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) يسعى للترشح لمنصب رئيس الدولة مع سبق الإصرار والترصد، كما يسعى لإزالة الموانع القانونية ومنها ازدواج الجنسية.

الشاطر وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أضاف: “حفتر يسعى لإسقاط شرط الاستقالة من منصبه العسكري، وهو ما أشارت إليه وأوصت به اللجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعها في تونس مؤخرًا” حسب زعمه.

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