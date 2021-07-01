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الشاطر: حفتر يسعى للترشح لمنصب رئيس الدولة مع سبق الإصرار والترصد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012  إن خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) يسعى للترشح لمنصب رئيس الدولة مع سبق الإصرار والترصد، كما يسعى لإزالة الموانع القانونية ومنها ازدواج الجنسية.

الشاطر وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أضاف: “حفتر يسعى لإسقاط شرط الاستقالة من منصبه العسكري، وهو ما أشارت إليه وأوصت به اللجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعها في تونس مؤخرًا” حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ولماذا ياحضرة الشاطر مرتعب ومنفعل لدرحة الهلوسة من وهم نجاح الحفيتر في الانتخابات رغم انه لن يحصل على اكثر من اصوات غلمانه وبعض من حوله اما شرق ليبيا أطمأن لن ينتخبوا الا احد ابنائهم من احفاد المختار، الخوف كل الخوف من خسارة الوظيفة والراتب المرموق من دقن الليبيين الذين يتضرعون جوعا والخوف وانهاء تحكم المليشيات التي اوصلتكن سدة الحكم وسلمت لكم مقدرات الليبين.

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