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البيوضي: أعضاء بملتقى الحوار يجمعون التوقيعات للمطالبة بتأجيل الانتخابات وبقاء الحكومة الحالية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه في الوقت الذي تدّعي فيه حكومة الوحدة أنها حلت الأزمة بنسبة 90‎%‎ فإن أعضاءًا داخل ملتقى الحوار يجمعون التوقيعات للمطالبة بتأجيل الانتخابات واستمرار “حكومة الكلالي” إلى الأبد.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولة بشكل مباشر عن هذا العبث، وعليها أن توقف هذه المحاولات، معتبرًا أن ما يحدث هو استدعاء علني للحرب والانقسام.

وأضاف: “لا يمكن لحفنة من الديكة أن يختطفوا إرادة أمة وأن ينصبوا أنفسهم أوصياء على إرادتنا وحقنا في دولة مدنية وتداول سلمي على السلطة، ما يحدث الآن سيكون له تبعاته من دماء أبنائكم ودموع نسائكم، سيكون ثمنه مزيدًا من الألم والوجع ومزيدًا من الانقسام المجتمعي وارتفاع لأصوات البنادق، وسيكون معبدًا بالدم والأشلاء”.

كما تابع: “إننا أمام مفترق طرق حقيقي ما بين الأمل والألم ثلة من العابثين سيفشلون الحل السلمي ويدعونهم للدفع بأبنائكم للموت. ارفعوا أصواتكم وطالبوا بحقكم قبل أن يجروكم نحو الأسوأ”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • شوية رعاع من حثالة المجتمع الليبى مكنتهم البعثة الاممية بالرشى من تمثيل الشعب الليبى دون وجه حق وفرضوا السئ دبيبة رئيسا لجكومة المليشيات بالرشوة ايضا ولم يتم محاسبة احد فعادت رشى الدبيبة من جديد عن طريقه عمه علول الدبيية مبعوث الدبيبة بلجنة الحوار لشئون الرشى بهدف استمرار الدبيبة على طريقة السراج لان الانتخابات ليست فى صالح الخوان .
    ولكن يجب على مجلس التواب افساد مخطط رشى حريم السلطان ويسحبوا الثقة من الدبيبة وليرشح المجلس الرئاسى رئيسا جديدا للوزراء لديه خبرة وكفاءة وضمير ووطنية مثل احمد معتيق وهو من ابناء مصراته نفس بلد الدبيبة ولكن هناك فرق

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