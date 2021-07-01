العبار: من أولويات الحكومة دعم قطاع النفط والغاز لزيادة الإنتاج

أكد وكيل وزارة النفط والغاز محمد العبار أن من أولويات حكومة الوحدة الوطنية دعم قطاع النفط والغاز والإستثمار الأمثل فيه بغية زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز في السنوات القادمة لدعم الإقتصاد الوطني والبرامج التنموية المختلفة.

جاء ذلك في ختام زيارة وكيل وزارة النفط للإمارات واجتماعه بوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة (أدنوك) الدكتور سلطان أحمد الجابر بحسب مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز.

من جانبه، أكد الوزير الجابر أنه سيقوم بتقديم كامل الدعم لتطوير قطاع النفط والغاز وأثنى على المجهودات المبذولة من العاملين بقطاع النفط في ليبيا وما يقومون به من عمل كبير للمحافظة على معدلات الإنتاج.

وجرى خلال الاجتماع بحث النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال الإستثمار في مجال الإستكشاف والتطوير بغرض زيادة إنتاج النفط والغاز الداعم الرئيسي للإقتصاد الوطني كما تناول الإجتماع تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية الكبرى والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز في مختلف المجالات من الاستكشاف والإنتاج، إعادة تآخي البنية التحتية للحقول والمواني النفطية، واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

حضر الإجتماع، كل من أبو القاسم الشيباني شنقير عضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وياسر المزروعي المدير تنفيذي للإستكشاف والإنتاج بشركة ادنوك، وبخيت الكثيري المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الإماراتية بشركة مبادلة للاستثمار.