سعيد: يجب تأجيل انتخاب الرئيس واجراء إنتخابات تشريعية فقط في 24 ديسمبر

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد الموالي لتركيا على أن إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم هو أفضل الخيارات لإنهاء صراع السلطة والتنازع على الشرعية ومنع أي صدام مسلح من جديد.

سعيد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولعل أفضل الخيارات المتاحة الآن هو إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر (24 ديسمبر 2021م) واختيار مجلس نواب جديد، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة 6 شهور على الأقل لعدة أسباب”.

وأشار إلى أنه من هذه الأسباب عدم وجود قاعدة دستورية متفق عليها تضمن إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب لاختيار رئيس واحد للبلاد في الموعد المحدد، بالإضافة لكثرة المقترحات وعدم الاتفاق على شروط الترشح والاختلاف الحاد في آلية إجراء الانتخابات؛ لدرجة أن بعضها ذهب في اتجاه تكرار نفس التجربة السابقة، أي الاختيار عبر القائمة الموحدة لثلاثة شخصيات (رئيس للبلاد ونائب له ورئيس حكومة) وقصر مدة السلطة التنفيذية الحالية وعدم تهيئة الظروف الملائمة أمامها للقيام بالمهام الموكلة إليها.

وبيّن أن ما ذكره يتطّلب في نظره تأجيل انتخاب السلطة التنفيذية لحين التوافق على هذه النقاط أو إنجاز دستور دائم للبلاد، مع الالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

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