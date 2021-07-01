المشري: البعثة الأممية منحازة ولم تسع معنا لإنجاز الاستفتاء

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” البعثة الأممية، متهما إياها بالانحياز لأطراف على حساب أخرى، وقال إنها “لم تسعَ معنا إلى إنجاز عملية الاستفتاء على الدستور”.

وجاء ذلك خلال لقاء المشري وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي يرأسه “عبدالله باثيلي”، اليوم الخميس بمقر المجلس في طرابلس.

وزعم المشري خلال اللقاء حرص مجلس الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها .

وتناول اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس المجلس “صفوان المسوري” ملف القوات الأجنبية، حيث نبه ” المشري ” إلى ضرورة التفريق بين القوات التي جيء بها بطريقة معلنة وشرعية من حكومة شرعية معترف بها دوليا، وبين قوات المرتزقة التي أتت بطريقة غير معلنة، وأن خروج هذه القوات ينبغي أن يتم على مراحل.

إلى هذا، يخطط تنظيم الإخوان المدرج على قائمة الإرهاب في ليبيا، يخطط لإبعاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن الليبيين إلى أقصى مدة، عبر عراقيل سياسية من بينها المناداة بالاستفتاء على الدستور، الأمر الذي يتعذر معه استكمال خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، بانتهاء الفترة الانتقالية في 24 ديسمبر المقبل.

ويسعى التنظيم الإرهابي في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، للعمل على قبول الدستور لدورة برلمانية واحدة، وإذا تعذر أيضا هذا الأمر فسيتجهون لانتخابات برلمانية من غرفتين غرفة تكون بمدينة بنغازي، وهي مجلس النواب، وأخرى تكون في طرابلس وهو مجلس الشيوخ.

وبعد فشل محاولات الإخوان خلال الفترة الماضية للترويج لتأجيل الانتخابات، نادت بإجراء انتخابات رئاسية لكن بصلاحيات محدودة للرئيس وصلاحيات أوسع للبرلمان، بحسب المخطط الذي كشفه القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في حديث جرى قبل أيام على منصة “كلبهاوس”.