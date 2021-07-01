خلاف على رئاسة هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس بعد بلوغ رئيسها السن القانونية للتقاعد

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- أظهر بلوغ رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي السن القانونية للتقاعد، خلافا جديدا على رئاسة الهيئة المنقسمة على نفسها منذ العام 2014.

وفي 2014 انتخب مجلس النواب عبدالسلام الحاسي رئيسا للهيئة، لكن الشنطي استمر في منصبه بطرابلس بناء على قرار من المؤتمر الوطني العام السابق.

وطلب الشنطي في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح منتصف مايو الماضي التمديد له في العمل وفقا للتعديل الذي طرأ على قانون الضمان الاجتماعي، كونه يبلغ سن التقاعد شهر يوليو الجاري.

واليوم، خاطب وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد سعيد ضو المجلس الاستشاري الأعلى للدولة يخطره فيه بأنه بات رئيسا للهيئة بسبب تقاعد الشنطي منذ اليوم.

واستند ضو على حكم قضائي يقضي بعدم جواز التمديد لمن يبلغ السن القانونية، لأي سبب كان.

وطالب وكيل الهيئة، الشنطي بتسليم ما في عهدته وإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية من تاريخ انتهاء ولايته لبلوغه سن التقاعد، لافتا إلى أن أية إجراءات إدارية أو مالية صدرت عن الشنطي بعد بلوغه السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة تعد باطلة وغير نافذة، محملا إياه كامل المسؤولية القانونية نتيجة الآثار المترتبة عن هذه القرارات والإجراءات. (وال – طرابلس)

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