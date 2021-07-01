سفير بريطانيا: شهر يونيو مثير في العلاقات مع ليبيا

سلط سفير بريطانيا في ليبيا نيكولاس هوبتون الضوء على نتائج الزيارات المتبادلة بين ليبيا وبريطانيا خلال شهر يونيو.

وقال هوبتون في تقرير له نشرته السفارة البريطانية لدى ليبيا كان شهر يونيو شهرًا مليئًا بالإثارة في العلاقات بين المملكة المتحدة وليبيا. لقد رأينا وفدًا وزاريًا بريطانيًا في ليبيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ورئيس الوزراء الليبي في المملكة المتحدة، والمجتمع الدولي يجتمعون معًا في مؤتمر برلين الثاني وأضاف لقد رأينا أيضًا أول زيارة إلى مصراتة من قبل سفير المملكة المتحدة لأكثر من عامين.

وأضاف هوبتون في 9 يونيو، زار وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي طرابلس لمدة يومين من الاجتماعات مع شخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني، حيث انضم إليه في اليوم الثاني وزير الدولة للدفاع بن والاس وأردف كانت هذه أول زيارة وزارية للمملكة المتحدة إلى ليبيا منذ عام 2018 وهي علامة أكيدة على التقدم الذي أحرزته ليبيا نحو تحقيق الاستقرار في الأشهر الثمانية عشر الماضية وتابع أظهرت الزيارة التزام المملكة المتحدة بمستقبل ليبيا معربا عن تطلعه إلى الترحيب بالمزيد من الزوار الرسميين والوزراء من المملكة المتحدة خلال الصيف وما بعده.

مؤتمر برلين

وأردف السفير البريطاني أنه في الأسبوع الماضي، انضم إلى وفد المملكة المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني، والذي جمع قادة المجتمع الدولي لإعادة التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين منذ أكثر من عام، والاتفاق على وجهة نظر مشتركة للخطوات التالية مع تحرك ليبيا نحو الانتخابات وأضاف: بالنسبة لي، جاءت إحدى علامات التقدم في حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزير الخارجية نجلاء المنقوش في المؤتمر وزاد أنه من الأهمية بمكان أن يكون الليبيون محور العملية وأردف: يتمثل جزء كبير من عملنا في المجتمع الدولي في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في تقديم خارطة الطريق المتفق عليها نحو الانتخابات في 24 ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ودعم جهود الليبيين لتحقيق الاستقرار في بلدهم وبناء مستقبل ديمقراطي مزدهر وأشار إلى أن مؤتمر برلين شكل الأسبوع الماضي خطوة أخرى في تلك العملية حيث اتفق الحاضرون على أهمية إجراء الانتخابات، وكذلك ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

رئيس الوزراء الليبي في لندن

وقال السفير البريطاني إنه بعد مؤتمر برلين مباشرة ، رافق رئيس الوزراء الدبيبة ووزير الخارجية المنقوش في أول زيارة رسمية لهما إلى لندن، حيث التقيا برئيس الوزراء البريطاني كونتيسة ويسيكس، بالإضافة إلى سياسيين ومسؤولين آخرين وأضاف: كانت هناك مجموعة من الموضوعات على جدول الأعمال، بما في ذلك التحضير للانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار وتابع: كما قمنا بتغطية قضايا التجارة وتغير المناخ وأفضل السبل لتحسين مشاركة المرأة في عملية السلام في ليبيا وأضاف: ستستفيد كل من المملكة المتحدة وليبيا من المحادثات الهادفة حول هذه الموضوعات، ويسعدني بشكل خاص العمل مع حكومة الوحدة الوطنية حيث تعمل على التصديق على اتفاقية باريس، وإدخال ليبيا في المحادثات الدولية حول أفضل السبل لمكافحة المناخ.

مصراتة

وتابع السفير البريطاني أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تمكن من السير على الطريق والقيام بزيارة إلى مصراتة حيث أنه بالنسبة للدبلوماسي، من المهم جدًا السفر داخل البلاد وبناء التفاهم. لكن كان من الصعب للغاية تجاوز طرابلس خلال العامين الماضيين وشدد على أنه مع تحسن الظروف الأمنية في ليبيا، تزداد احتمالات السفر في جميع أنحاء البلاد بعد زيارة سياسية وتجارية وعسكرية مثمرة إلى مصراتة، كان من أبرز الأحداث التوقف في موقع Leptis Magna الأثري الفينيوني الروماني وتابع: شهدت المدينة تطورًا كبيرًا في عهد الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس، الذي أشعر بعلاقة معينة معه: فقد ولد في ليبتيس ماجنا وتوفي في مسقط رأسي في يورك في المملكة المتحدة وزاد: إن التراث الثقافي الليبي شاسع، ويقدم نظرة ثاقبة على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها هذه البلاد.

ماذا بعد؟

وأضاف السفير البريطاني أنه بعد موجة الزيارات الدولية، نركز بشكل خاص على القضايا الملحة التي تواجه ليبيا وأردف: سيكون من المهم الآن إنشاء أساس دستوري سريعًا لإجراء الانتخابات، وسأناقش هذه المسألة مع مجموعة واسعة من الليبيين خلال الأسابيع المقبلة وقال: ستسمح الميزانية المتفق عليها بالبدء في العمل المهم لتحسين تقديم الخدمات لتحسين حياة جميع الليبيين وهذا أمر ملح بشكل خاص فيما يتعلق بالكهرباء الآن ونحن في أشهر الصيف الحارة. كما سيكون من الضروري رؤية مزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حيث كان الليبيون واضحين أنه يجب ألا يكون هناك وجود عسكري أجنبي دائم في بلدهم؛ وقال: نحن في المجتمع الدولي يجب أن نحترم مطالبهم مع الاعتراف بالتحديات التي يجب التغلب عليها، وأضاف: أعتقد أن التقدم ضد كل هذه التحديات ممكن؛ الشعب الليبي لا يستحق أقل من ذلك.