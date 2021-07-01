حويلي: الخلافات داخل الملتقى حول الدستور والانتخابات مازالت كبيرة وسنحسم القرارات بالتصويت

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء ملتقى الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر حويلي، أن جلسة ملتقى الحوار في جنيف بالأمس ناقشت عرض المقترحات من قبل الأعضاء أو المجموعات حول تصور كل شخص للقاعدة الدستورية والانتخابات المقبلة.

وأوضح حويلي، في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، أنهم لم يصلوا إلى التوافق بخصوص مقترحات بعينها ويتم اعتمادها من قبل الجميع ومن قبل البعثة الأممية، قائلا: “سننتقل إلى آلية التصويت على القرارات، وحسم بعض الأمور، خاصة أن الجلسات تنتهي رسميا اليوم”.

وأضاف أن الخلافات كبيرة، وما زالت مستمرة، وتتلخص في فريق يريد تمرير الدستور دون استفتاء عبر مجلسي “النواب والدولة”، وآخرون يريدون انتخابات برلمانية فقط ثم رئاسية بعدها، والبعض يختلف حول آلية انتخاب رئيس الدولة مباشر أو عبر البرلمان.

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