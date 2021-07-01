التكبالي: سيتفاني خلقت كارثة والحلول المطروحة بملتقى الحوار لن تنهي الأزمة في ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن الحلول المطروحة حاليا داخل ملتقى الحوار السياسي حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة نهاية العام، لن تنهي الأزمة الليبية بل تزيدها تعقيدًا.

التكبالي، وفي تصريحات متلفزة، قال: “الاتفاق منذ البداية كان غير قائم على أسس حقيقية وغير متزنة”، مضيفا: “من يريدون أن تأتي الأمم المتحدة وتساعدهم في حل المشاكل، فهؤلاء الذين رضوا بأن تكون هناك لجنة من 75 شخصا غالبيتهم من جهة واحدة ورضوا بهم”.

واتهم بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي بالرشوة وأنهم غير قادرين على الحكم في ليبيا، قائلا: “لن تحل المشكلة ولن يكون هناك اتفاق سياسي لأننا بعيدون عن بعضنا، ولم نتفق منذ البداية”.

واختتم بقوله: “الأمم المتحدة كانت تريد أن تتخلص من ليبيا ومشكلتها، فأتت لنا بهذه الحلول التي تزيد الأمور تعقيدا، وقلت إذا ما أصرت ستيفاني (المبعوثة الأممية السابقة) على هذا الحل سوف تخلق كارثة وها هي بوادرها تحدث”.

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