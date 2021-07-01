وزير الداخلية يبحث صعوبات عمل قوة العمليات الخاصة

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن مع رئيس قوة العمليات الخاصة عقيد زهير عبد العزيز الصعوبات التي تواجه سير عمل القوة وإيجاد الحلول لها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمكتب الوزير مناقشة سير العمل بالقوة بكافة مكوناتها والوقوف على الصعوبات التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها

واستعرض عبد العزيز للوزير مهام القوة والجهود التي تبذل في حفظ الأمن من خلال التعاون مع كافة الجهات التابعة للوزارة من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.