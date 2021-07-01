الفلاح: بعض أعضاء اللجنة القانونية طالبوا بانتخابات رئاسية غير مباشرة حال عدم إجراء الاستفتاء أولاً

تحدثت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي والقيادية في جماعة الإخوان الإرهابية ماجدة الفلاح، عن “أن موعد 24 ديسمبر هو المحطة الأخيرة التي وضعت في خطة المرحلة التمهيدية التي تم اعتمادها من ملتقى الحوار في جنيف في لقائه السابق”، بحسب قولها.

الفلاح، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، قالت: “الجميع هلل وفرح بهذا الموعد والتزمنا جميعاً كأعضاء ملتقى به وكل من تقدم لتولي منصب في حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي الحالي الجميع إلتزم بهذا الموعد وقدم إقرار به أيضاً بأن 24 ديسمبر هو محطة الانتخابات”، بحسب قولها.

وتابعت: “أنا أراه بصيص من الأمل للشعب الليبي فنحن منذ 2014م لم تجري أي انتخابات ونحتاج إلى هذا الموعد لتعزيز الشرعية، عندنا انقسام في المجالس التشريعية فهذا الموعد أراه لا خلاف عليه، ونحن جميعاً نريد أن نذهب للانتخابات”، بحسب قولها.

واستدركت: “لكن في نفس الوقت هناك مخاوف مشروعة للجميع، خاصة حول الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب ونحن واجهنا هذا، أنا عضوة في اللجنة القانونية وواجهنا هذا في نقاشنا”، بحسب قولها.

وتساءلت: “هل تكون انتخابات رئاسية مباشرة في غياب الدستور؟ هذا التخوف الأكبر إذا لم نستفت على الدستور، في هذا الوقت تحدثنا عن أن الاستحقاق الدستوري مهمة مجلسي النواب والدولة أن يتفقوا على الذهاب للاستفتاء على الدستور”، بحسب قولها.

وبيّنت أن مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لم يتفقا، متابعة: “وكانت مهمة اللجنة القانونية هي متابعة هذا الأمر ووضع قاعدة دستورية في حالة لم يتفقا يكون البديل موجود”، بحسب قولها.

وأكملت: “عندما ناقشنا الانتخابات الرئاسية هناك من قال أن الانتخابات الرئاسية المباشرة في غياب الدستور “خطَر” لأن الاختصاصات غير واضحة وقد يحدث هناك تصادم بينه (الرئيس) وبين السلطة التشريعية وفي نفس الوقت أننا الآن خارجين من صراع وإذا لم يكن هناك دستور قبل الانتخابات الرئاسية فلابد أن نذهب إلى انتخابات غير مباشرة بالنسبة للانتخابات الرئاسية إلى أن يصدر الدستور”.

وأوضحت أن المخاوف الموجودة الآن أنه خاصة بعد الحرب الأخيرة على طرابلس هناك أطراف متصارعة وغياب للثقة بين هذه الأطراف، مُستطردة: “الانتخابات الرئاسية ستفرز فوز طرف واحد وهناك أطراف ستكون خاسرة في هذه الانتخابات لأنه رئيس واحد، فهل تقبل الأطراف الخاسرة بهذه النتائج أم لا، وإذا لم تقبلها ماذا سيحدث بعد ذلك وكيف نستطيع أن نطمئن بأن جميع الأطراف ستقبل بمن يفرزه الصندوق وبرابح واحد أو رئيس من تيار واحد أو طرف واحد”، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن هذه النقطة كانت تحتاج لضمانات ومازالت على الطاولة للنقاش فيه، بالإضافة إلى النقاش حول المعايير، مستطردة: “من خلال النقاشات هناك عدة مقترحات تعالج هذه المخاوف”، بحسب قولها.

واستكملت: “لو تطلعنا للمقترحات المطروحة بخصوص الانتخابات الرئاسية فهناك عدة مقترحات حول هذه المواد الخلافية سواء كانت على الانتخابات وهل تكون مباشرة أو غيرلا مباشرة ومتزامنة أو بعد الاستفتاء على الدستور وهل يكون شخص واحد أو مجلس رئاسي”، بحسب قولها.

ولفتت إلى أنها تقدمت باقتراح، قائلة: “من وجهة نظري أن هذه الانتخابات، خاصة أنه مازال هناك أثار كبيرة لما حدث بعد الحرب على طرابلس ونحتاج إلى معالجة هذه الأثار في هذه الفترة”، بحسب قولها.

وأضافت: “خاصة إذا لم نوفق في الاستفتاء على الدستور ولم يستطع المجلسان القيام بهذه الخطوة، نطمئن الجميع وبدل من أن نتتخب رئيس نستمر في المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، من خلال حتى المقترح قولت بالإمكان أن تكون الفترة لمدة 3 سنوات ويتناوب الثلاثة على الرئاسة سنويا”، بحسب قولها.

وحول المقترح المقدم من 22 عضو يطالبون فيه بتأجيل الانتخابات وإكمال الحكومة مهمتها لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، أجابت: “المخاوف مشروعة للجميع ونحتاج أن نعالج هذه المخاوف لنتقدم ونستطيع أن نجرى الانتخابات في موعدها”.

واسترسلت: “من يقول أننا الآن لا نستطيع إجراء الانتخابات وخاصة أن خطة الطريق للمرحلة التمهيدية تقول أن حكومة الوحدة أمامها مهام للوصول إلى الانتخابات منها تقديم الخدمات وتوحيد المؤسسات وتوحيد المؤسسة العسكرية حتى تجرى هذه الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة ولا يحدث فيها تزوير ولا انقلاب على النتائج”، بحسب قولها.

وأردفت: “هم في دوافعهم يرون أن الحكومة حتى الآن لم تنجح في توحيد المؤسسات ولم تستطع أن تفرض سيطرتها ولم تستطع أن تنزل في بنغازي حيث منعت من أن تعقد اجتماعتها فيها حتى الآن، كما أن 5+5 لم تستطع حتى الآن أن توحد المؤسسة العسكرية، فهناك بعض المعطيات التي أعطيت في هذا المقترح وتبريرات لما يرونه”، بحسب قولها.

وشرحت أنه عندما تقدمت اللجنة القانونية بالقاعدة الدستورية كان هناك بعض المواد لم يتم الاتفاق عليها، وتم تقديم عدة مقترحات، ضاربة مثال: “عندما تقدمنا بالانتخابات الرئاسية، داخل اللجنة هناك من ذهب إلى انتخابات رئاسية مباشرة، وهناك من ذهب إلى انتخابات رئاسية غير مباشرة في غياب الدستور وهذان مقترحان قُدما إلى ملتقى الحوار”، بحسب قولها.

واستفاضت: “كذلك معايير الترشح بالنسبة للعسكريين، وهناك تقرير خرج من اللجنة الاستشارية، على العسكريين الاستقالة قبل التقدم للترشح، وأنا مع هذا المقترح، اللجنة الاستشارية جاءت بمقترح أن يعتبر مستقيلاً عند الفوز وهذا يخالف حتى الأعراف في الدول”، بحسب قولها.

ونوّهت إلى أن “العسكري عندما يمارس حملة انتخابية يفترض أن يستقيل ليستطيع أن يقوم بحملته وهو في زي مدني ولأنه عندما يمارس حملته الانتخابية وهو عسكري فهذا به خروج عن مؤسسته ونوع من الاستفزاز والتهديد للمدنيين، متسائلة: “في نفس الوقت عندما لا يفوز في هذه الانتخابات وهو مازال عسكري هل سيخضع لمن يفوز بالرئاسة ويتلقى منه الأوامر”، بحسب قولها.

وتطرقت إلى “نقطة الجنسية وإذا كان المرشح يحمل جنسية أخرى، وأن اللجنة الاستشارية جاءت بمقترح في هذا الخصوص أن يكون أخذ الموافقة من الجهات الرسمية والرأي الآخر أن يتخلى عن هذه الجنسية لأن هذا أعلى منصب سيادي في الدولة وإذا كان هناك ازدواج في الجنسية فسيكون عليه التزامات من دولة أخرى”، بحسب قولها.

واستمرت في حديثها: “النقطة الثالثة هي انتهاكات حقوق الإنسان أو التهم بالفساد المالي، اقتراح اللجنة الاستشارية هو أن يكون عليه حكم قضائي نهائي، لكن هل يجوز أن يترشح شخص وعليه اتهامات بفساد مالي وانتهاكات لحقوق الانسان؟، أعتقد أن هذه المعايير الثلاثة تحتاج إلى مراجعت نظر”، بحسب قولها.

وقالت: “أنا مع حق كل مواطن أن يترشح لكن من كان عسكرياً أن يقدم قبل ترشحه قبول استقالته، ومن كان له جنسية أخرى عليه أن يتخلى عنها والباب مفتوح له أن يسابق الآخرين فهذا أعلى منصب في الدولة وعليه أن يكون ولائه فقط لها، وفي وجهة نظري ألا يكون عليه أي قضايا حول انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد ماليأ وقضايا أخرى”، بحسب قولها.

وأكدت على أن اجتماعات الملتقى يتم فيها محاولة الوصول إلى توافق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها يوم 24 ديسمبر، مردفة: “هي بصيص أمل والشعب الليبي ينتظر هذا الموعد وخاصة في وجود الانقسام في هذه السلطة وعدم قيام مجلس النواب بمهامه”، بحسب قولها.

وواصلت: “هذه كلها عوامل تضغط علينا في اتجاه الذهاب إلى 24 ديسمبر، وأعتقد أن الجميع في ملتقى الحوار يضع هذا نصب عينيه وأنه لابد من التوافق والوصول إلى توافقات حول الاختلافات الموجودة وإعطاء الطمأنة لبعضنا البعض حتى نزيل هذه المخاوف ونستطيع أن نصل إلى انتخابات يقر بها الجميع ولا ينقلب عليها بعد الوصول إلى النتائج، كلنا أمل في أن نصل إلى توافقات”، بحسب قولها.

وأبدت أملها بأن “يخرج ملتقي الحوار اليوم، الذي هو آخر يوم له، للشعب الليبي بتوافق وأن يتم يوم 24 ديسمبر”، بحسب قولها.

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