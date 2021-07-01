«أبوهيسة»: علينا الاستفادة من القامات العلمية لتطوير قطاع الصناعة

زار وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، اليوم الخميس، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور.

والتقى الوزير، خلال الزيارة، رئيس الأكاديمية الليبية الدكتور رمضان المدني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وناقش الوزير، خلال الزيارة، آلية التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وكيفية الاستفادة من القامات العلمية بالأكاديمية لتطوير قطاع الصناعة ومركز البحوث الصناعية.

وأعلن الوزير، اعتزام الوزارة إطلاق مجلة علمية خلال المدة المقبلة، داعيا أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية إلى نشر أوراقهم البحثية فيها.

واختتم الوزير، زيارته بجولة داخل الأكاديمية، حيث تم تكريمه من رئيس الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس تقديراً منهم للزيارة التي قام بها داخل هذا الصرح العلمي.