وزير الداخلية يستقبل أعضاء فريق لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)-استقبل وزير الداخلية عميد “خالد مازن” ظهر اليوم الخميس بمكتبه وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتيجية مستقله لعمل البعثة، برئاسة السيد عبدولاي باتيلي، الممثل الخاص للأمين العـام سابقاً في عدد مـن الدول

واستعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الأمني وتوحيد المؤسسات الأمنية في ظل حكومة الوحدة الوطنية، والوقوف متابعة عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الفترة القادمة ومتابعة عملها.(وال – طرابلس)

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