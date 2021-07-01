بالكور: سنتعاطى مع القاعدة الدستورية الجديدة و90% من الليبيون يريدون انتخابات رئاسية وبرلمانية

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، عبدالمنعم بالكور، أن ما سيتم إنتاجه عن ملتقى الحوار هو ما سيحدد موقف مجلس النواب، مُشددًا على أن المجلس سوف يتعاطى مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي وفق نتيجتها.

بالكور، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، قال: “لاحظنا أن المجتمع الدولي يدفع فياأتجاه أن تكون الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر القادم”.

واستدرك: “لكن الآن الأساس الذي ترتكز عليه العملية الانتخابية لم ينضج بعد حتى هذة اللحظة وبالتالي مجلس النواب سيكون في انتظار ما سينتج عن ملتقى الحوار بعد ذلك سنرى الآلية التي سيتعاطى بها مع القاعدة الدستورية التي سوف يتم انتاجها”.

وأشار إلى أنه في تصوره أن “الفجوة” مازالت بعيدة، مضيفاً: “الذي يتم تداوله في هذا الوقت بالذات وكأن القاعدة الدستورية تفصل على أشخاص وهذه مشكلة كبيرة وبالتالي نحن بين خيارين فهناك دستور أُعد من قِبَل هيئة منتخبة وهناك قاعدة دستورية يتم مناقشتها في الوقت الحالي ومن الممكن أن الأيام القادمة سوف تفصح عما سيخرج عن هذا الملتقى”.

وتابع: “مجلس النواب عبارة عن خليط وأراء مختلفة وصعوبة التوافق حول آلية معينة أيضًا مشكلة سوف تواجه مجلس النواب مثله مثل ما يحدث في المجتمع الليبي فالوضع مازال معقد إلى حد ما لكن الأيام القليلة القادمة سوف تفصح عما ستؤول إليه الأمور”.

ونفى ما يردده البعض من كون أن أعضاء ملتقى الحوار من مجلسي النواب والأعلى للدولة هم من يعرقلون التوصل إلى توافق ويعودون لمسالة الاستفتاء على الدستور وغيرها.

واستمر في حديثه: “في مجلس النواب تم إحالة إلينا قانون الاستفتاء على الدستور وتم إنجازه من المجلس رغم الولادة العسيرة التي وُلدها في ذلك الوقت”.

وأردف: “الحقيقة نحن واجهتنا مشكلة من زملائنا في المنطقة الشرقية حيث أصروا على أن يكون الاستفتاء وفق الدوائر الثلاثة وألا تكون ليبيا دائرة واحدة ونحن راعينا هذه الخصوصية على اعتبار أن سكان المنطقة الغربية يمثلون نسبة أكثر من 60% من سكان ليبيا”.

واسترسل: “بالتالي لابد من أخذ هذه النقطة في الاعتبار بحيث نضمن ديمومة هذا الدستور الذي سوف يتم الاستفتاء عليه وأن يمثل كل الليبيين بتنوع ثقافتهم وبتنوعهم الجغرافي لأنه إذا ماتم الاستفتاء وفق الدائرة الواحدة سوف تخرج علينا أصوات بعد عشرات السنين ويقولوا أنكم في المنطقة الغربية قد فرضتم علينا هذا الدستور وفق كثرتكم”.

وأضاف: “بالتالي رأينا أن تقسم ليبيا إلى 3 دوائر ويتم قبول الدستور في حالة الموافقة عليه من ثلثي الناخبين شريطة أن يتحصل على 50%+1 في كل دائرة انتخابية أو في كل أقليم على حدة فنحن نريد دستور متوافق عليه”.

واستكمل: “صدر قانوني الاستفتاء وبقيت الأمور الأخرى التي ليس معني بها مجلس النواب، حيث أصدر المجلس هذا القانون في 2018م لكن في أول 2019م جاءت الحرب وتوقفت العملية السياسية وعانت في بداية هذه السنة”.

وواصل: “الآن نحن مستعدون لأي إجراء يحرك العملية السياسية للأمام إذا كان الاستفتاء على الدستور نحن مستعدون للتعاطي مع نتائج الاستفتاء فيما يخص إصدار القوانين الانتخابية سواء كان انتخاب الرئيس أو السلطة التشريعية هذا من ناحية”.

واستفاض: “من ناحية أخرى أيضاً نحن مستعدون للتعاطي مع القاعدة الدستورية الجديدة إذا ما كانت تخدم العملية السياسية ولا تكون مفصلة على أشخاص بعينها بحيث تكون الفرص متاحة للجميع وبما يتماشى مع الأعراف الدستورية”.

وأوضح أنه لا يعتقد أن هناك محاولة لنسف الانتخابات عبر إفشال مؤتمر الحوار في جنيف، قائلاً: “الليبيون والكل في تصوري يريدون أن تكون هناك انتخابات ودعونا نقول أن 90% من الليبيين يريدون انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الإشكالية تبقى في القاعدة الدستورية التي على أساسها تقوم الانتخابات هذا هو الخلاف”.

وأكمل: “عندما نسمع أن أحد المقترحات تقول أن العسكري بمجرد نجاحه في الانتخابات يصبح مستقيلاً وكأنهم يتلاعبون بالعقول فلماذا يكتبون هذه أصلاً؟ كيف أن عسكري يترشح للانتخابات وإذا لم ينجح فيها يرجع لمنصبه وإذا نجح يعتبر مستقيل، وماذا سيفعلون مع المتزوج من أجنبية هل إذا نجح في الانتخابات يطلقها أم ماذا يحدث؟ وتبقى المسألة فيها شيء من التناقضات”.

ولفت إلى أن القاعدة الدستورية يجب أن تكون منطقية وفق الأعراف والنظم الدستورية المعروفة، وأن من له جنسية أخرى يتنازل عنها ويتقدم للانتخابات والعسكري يقدم استقالته ويتقدم للانتخابات والمتزوج من غير ليبية لا يتقدم للانتخابات أو ينفصل عنها.

وشدد على أن من يريد أن يكون رئيس لليبيا لابد من أن يضحي لأجلها، متابعاً: “أغلب الدساتير في العالم بها شروط لتولي رئاسة الدولة أو المناصب فيها”.

وقال: “أنا لست عضو في فريق الحوار ولكن من خلال قرأتي للمشهد أرى أن الخلاف ليس في مسالة وجود انتخابات من عدمه بل هو ما هو الأساس الذي تقوم عليه الانتخابات”.

واختتم بأنه: “يمكن أن يحتكموا إلى الشروط المنصوص عليها في الدستور دون تفصيل شروط جديدة وهذه الشروط وافق عليها في حدود 70% من أعضاء اللجنة المنتخبة شعبياً وبالتالي من الممكن الاعتماد على هذه الشروط في الأساس الذي يمكن أن يُستند عليه كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.

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