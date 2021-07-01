المستشار صالح يلتقي وزير الخارجية اليوناني غدًا في أثينا لبحث ملف الانتخابات الليبية

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن الوزير نيكوس ديندياس، سيلتقي غدًا الجمعة، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي يتواجد في أثينا بدعوة من رئيس البرلمان اليوناني، كونستانتينوس تاسولاس.

وأوضحت الخارجية اليونانية في بيان على موقعها الرسمي، أن اللقاء يتناول مناقشة العلاقات الثنائية المشتركة، والانتخابات المقبلة في ليبيا، فضلاً عن التطورات في المنطقة الأوسع.

وأضافت أن اللقاء يعد ثاني اجتماع لوزير الخارجية مع المستشار عقيلة صالح هذا العام، عقب الاجتماع الذي تم عقده في أبريل الماضي في القبة بليبيا.

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