السايح يجتمع مع وفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية للبعثة الأممية

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)ـ اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتيجية مستقله لعمل البعثة، برئاسة السيد عبدولاي باتيلي، الممثل الخاص للأمين العـام سابقاً في عدد مـن الدول.

وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين المفوضية والأمم المتحدة في المجالات الانتخابية، وما تم إنجازه للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.(وال-طرابلس)

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