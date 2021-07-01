المنفوخ يطالب أمراء وقادة الميليشيات بالمنطقة ‏الغربية في تسجيل مُسرب بالتلويح بالحرب لرفض القاعدة الدستورية

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي والمقرب من رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” والقايدي في جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري، والميليشياوي من الزاوية محمد بحرون الملقب بــ “الفار”، معاذ ‏المنفوخ، أمراء وقادة الميليشيات بالمنطقة الغربية بإصدار بيان للضغط على البعثة الأممية في رفض القاعدة الدستورية ‏للانتخابات.‏

وأوضح المنفوخ في تسجيل مسرب، تابعته قناتنا، “أنهم يقاتلون ‏حتى لا يمر مشروع القاعدة الدستورية ويوقفوا البرنامج الذي تعده ‏البعثة الأممية”، مضيفًا: “عطلت كثيرًا الجلسة المسائية ونحاول ‏حتى الآن أن نشغلهم حتى لا يتم تمرير القاعدة الدستورية”، بحسب قوله.

وأضاف: “يجب حاليًا أن يخرج بيان موقع عليه أمراء وقادة ‏المحاور والقوة الفاعلة على الأرض بالمنطقة الغربية بشكل كامل، ‏لرفض مخرجات القاعدة الدستورية”، بحسب قوله.

واستمر: “أفضل شيء متاح أمامنا حاليًا هو اعتماد الدستور الذي ‏خرج من هيئة صياغة الدستور لفترة انتخابية واحدة، وبعدها ينظر ‏فيه أو يُستفتى عليه”، بحسب قوله.

وطالب أن يخرج هذا البيان لأمراء وقادة الميليشيات بالمنطقة الغربية ‏هذا المساء، وليس بالضرورة أن يكون بيانًا مقروءًا بل يمكن أن ‏يكون بيانًا مكتوبا، ويوقع عليه جميع أمراء وقادة المحاور بالمنطقة ‏الغربية.‏

ووصف الأمر “بأنه فرصة سانحة لإصدار البيان في وقت انعقاد ‏الاجتماع، حيث سيطلبوا الكلمة وينقلوا البيان إلى البعثة الأممية، ‏ويضغطون حول هذا الأمر ويحولوه إلى الأمم المتحدة، لاعتماد ‏وجهة نظرهم، ثم تحويل البيان إلى الدول المعنية، بأن القوة ‏الفاعلة على الأرض ترفض القاعدة الدستورية”، بحسب قوله.

ووجه أيضا بضرورة أن يقول البيان “إنه من المستحيل القبول بهذه ‏المخرجات، ومستحيل القبول بالانتخابات على القاعدة ‏الدستورية، وأنها ستكون إنذار حرب من أول وجديد، وهذا شيء ‏سيراجع بسببه الجميع حساباته”، بحسب قوله.‏

وأتم بقوله إن “القواعد المعدة من لجنة صياغة الدستور هي ‏الأفضل، خاصة وأن الدستور ممتاز وفي صالحنا، من ناحية ‏العسكريين والجنسية وعدة أمور”، بحسب قوله.

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