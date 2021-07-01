قفل سجل الناخبين بكل البلديات.. والسبب

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه سيتم قفل سجل الناخبين لكل البلديات وبصفةٍ مؤقتة وكذلك إيقاف جميع أنشطة اللجان الفرعية مؤقتة اعتباراً بعد غد السبت إلى حين إشعار آخر.

وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بيان لها أن هذا الإجراء يهدف لإتحاة الفرصة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لفتح تسجيل الناخبين قائلة: إيمانا بأهمية الانتخابات الوطنية القادمة والمشاركة المجتمعية، وتأكيدا على ضرورة ممارسة المواطن حقة الانتخابي دون أي عراقيل أو قيود ولإتاحة الفرصة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لفتح تسجيل الناخبين تقرر قفل سجل الناخبين لكل البلديات وبصفةٍ مؤقتة وكذلك إيقاف جميع أنشطة اللجان الفرعية مؤقتة اعتباراً بعد غد السبت إلى حين إشعار آخر.

ودعت اللجنة المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم بالتسجيل عبر منظومة التسجيل بالانتخابات العامة