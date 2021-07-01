كوبيش : لا نملك الوقت لإدخال قضايا أخرى قد تقف حائلا أمام الانتخابات

جنيف 01 يوليو 2021 م (وال) – شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” على أنه ليس هناك بديل عن إجراء الانتخابات هذا العام، وأنه لا وقت لإدخال قضايا أخرى قد تقف حائلا أمام الانتخابات.

ودعا “يان كوبيش” في كلمة له خلال الجلسة الصباحية لاجتماع جنيف اليوم الخميس أعضاء ملتقي الحوار التركيز على الوصول إلى وفاق حول القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات.

وكشف رئيس البعثة الأممية عن وضع آلية لتشكيل فريق مصغر للوصول إلى حل توافقي على النقاط الخلافية في مقترح القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن (25) عضوا وافقوا على ترشيح كل (5) أعضاء منهم شخصا يتفاوض عنهم في القضايا الخلافية، فيما صوت (19) عضوا للخيار الثاني الذي يعطي كل مقترِح الحق في أن يرشح (6) ممثلين.

وكانت جلسات اليومين الماضين لاجتماع جنيف قد أظهرت تباين كبير وخلافات في الرؤي بشأن المقترح الذي قدمته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسة والمسار الدستوري، وهو ما اثار المخاوف لدى المتابعين والمراقبين من فشل ملتقي الحوار السياسي الليبي شأنه شأن الاجسام القائمة في الخروج بحلول ناجعة للازمة الليبية، خاصة بعد أن علقت عليه الآمال عقب نجاحه في التوافقات السابقة التي انتجت سلطات تنفيذية واحدة تمثلت في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. (وال-طرابلس)

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