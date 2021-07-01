لنقي: اجتمع المعرقلون للقيام باللجنة الاستشارية ليجعلوا الناس تفزع من الانتخابات الرئاسية

أعربت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي عن عدم رضائها بما قامت به اللجنة الاستشارية من مقترحات، معتبرة ذلك تجاوز لمهامها وعودة للنتيجة الصفرية.

لنقي، وفي مداخلة لها مع قناة “التلفزيون العربي” القطري، قالت: “للأسف نحن تم إخراجنا عن نطاق المسائل العالقة التي كانت في القاعدة الدستورية وذلك لغياب القيادة الواضحة والقوية لوساطة بعثة الأمم المتحدة”، بحسب قولها.

وتابعت: “كان يفترض أن اللجنة القانونية عملت على مدار عدة أشهر على مقترح للقاعدة الدستورية حسب ما جاء في خارطة الطريق بأن تكون هناك انتخابات يوم 24 ديسمبر رئاسية وبرلمانية، وعُهد لهذه اللجنة بأن تصيغ هذه القاعدة”، بحسب قولها.

وأكملت: “أنا بدوري كنت في هذه اللجنة القانونية وكان هناك بعض القضايا العالقة التي لم نحسمها داخل اللجنة فذهبنا بها الشهر الماضي إلى ملتقى الحوار السياسي وهي القضايا المتعلقة بهل الانتخابات القادمة الرئاسية ستكون مباشرة أم غير مباشرة والمسألة الأخرى أنه كان هناك رفض من قلة لما وضعناه من شروط للتدقيق لمن يتقدم بالترشح للرئاسة”، بحسب قولها.

وأردفت: “ما خرج من اللجنة القانونية التي لوحدها فقط عُهد إليها كتابة القاعدة الدستورية لا يسمح لمن ارتكب انتهاكات وسبق إدانته في انتهاكات ضد الإنسانية أو جرائم حرب بالترشح، وأيضاً لا يسمح لأي عسكري بالترشح”، بحسب قولها.

واستدركت: “لكن للأسف اجتمع المعرقلون من عدة توجهات للقيام باللجنة الاستشارية لخلط الأوراق ليجعلوا الناس تفزع من الانتخابات الرئاسية وبالتالي يرفضون الرئاسية بأن أتوا بهذه الصفقة المريبة”، بحسب قولها.

وأضافت: “ليس في صلاحية ولا مهام اللجنة الاستشارية أن تخرج بأشياء متعلقة بالمضمون، للأسف ما فعلته اللجنة الاستشارية خارج مهامها وصلاحيتها وأدى إلى نتيجة صفرية”، بحسب قولها.

ورأت أنه لابد من الرجوع مرة أخرى لمقترح اللجنة القانونية وحسم الخلافات عن طريق التصويت، مكملة: “ستكون هي بمثابة الضمانات الحقيقية التي يرضى بها كل الشعب الليبي، لابد أن تكون القاعدة لديها معايير منضبطة ومحددة بضوابط ومبادئ حقوق الإنسان”، بحسب قولها.

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