نصية: الملتقى السياسي غير مؤهل لإنتاج قاعدة دستورية والتدخل الخارجي ينتهي بتوافق الليبيين

رأى عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية أن الملتقى السياسي أصبح لا يمثل أطراف الصراع في ليبيا، وبالتالي غير مؤهل لإنتاج قاعدة دستورية توافقية، قائلا: “في حالة استمرار بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا النهج، فإن الناتج سوف يكون كما حدث في السلطة التنفيذية”.

واعتبر نصية، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن رفض مشروع الدستور بمثابة رفض شخصي، أما الحديث عن رفض إقليم معين جانبه الصواب؛ لأن قانون الاستفتاء يتطلب موافقة 50‎%‎+1 لكل إقليم حتى يقر المشروع، وبالتالي لا خوف من المغالبة او التهميش أو الاستقواء.

وذكر أنه من أجل استقرار البلاد وفقا لمشروع الدستور أو قاعدة دستورية أخرى، لابد أن يصاحبه إقرار قانون أساسي لنظام حكم محلي يتوافق مع الحالة الليبية، يتم من خلاله إدارة دخل البلاد بكل شفافية وعدالة.

وأكمل أنه لاستقرار البلاد وفقا لمشروع الدستور أو قاعدة دستورية، لابد من قبول نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأن يكون رئيس الدولة المنتخب هو القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو من يمنح شرعية السلاح ويوحد المؤسسة العسكرية وفقا للأسس العلمية.

وأفاد بأن عدم الحديث عن القضايا الخلافية الحقيقية واستمرار الأنانية الشخصية والعمل على تفصيل القاعدة الدستورية على أشخاص بعينهم، لن يفضي إلى قاعدة دستورية تساعد على الاستقرار وإنهاء الصراع وبناء الدولة.

وأوضح أن السلاح والحكم المحلي وإدارة دخل البلاد، ثلاث قضايا مهمة يجب أن يدور حولها النقاش والتوافق بين أطراف الصراع بعيدا عن الحسابات الضيقة ومحاولة كسب كل شيء وإقصاء الآخرين وتهميشهم بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وبيّن أن الجنسية الأجنبية والعسكر وعودة “النظام السابق والدكتاتورية”، بحسب تعبيره، مخاوف يجب مناقشتها بكل شفافية وصراحة بعيدا عن الأنانية الشخصية وروح الانتقام وإقصاء الخصوم، في إطار ليبيا أكبر من الجميع، مع ضرورة احترام الدستور والمحافظة على سيادة الوطن والسلم الاجتماعي.

واختتم بالتأكيد أن التدخل الخارجي ينتهي عندما يتوافق الليبيون ويستعيدوا دولتهم، ويدرك الجميع أن التنازل للأخ يكسب وطناً، وأنه لا أحد أحرص على بلاده ويخاف على مقدراتها منهم.

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