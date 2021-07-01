أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الخميس، ضبط شاحنة حشيش متجهة من سبها إلى طبرق.

وقالت الإدارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن أعضاء التحري التابعين لمكتب تحريات المنطقة الشرقية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا بالتعاون مع فرع أجدابيا لمكافحة المخدرات من ضبط شاحنة نقل الأغذية المجمدة وبداخلها كمية من المخدرات نوع حشيش تزن نحو 500 كليلو جرام متجهة من مدينة سبها الى مدينة طبرق.

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وأشار البيان إلى أن ضبط الشاحنة جاء «بناءً على الخطة الأمنية التي وضعها وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية مع مدير فروع مكافحة المخدرات المنطقة الشرقية بشأن مكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها والضرب بيد من حديد لتجار هذة الآفة». ونوهت الإدارة إلى «إتخاذ الاجراءت القانونية حيال المتهمين».

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