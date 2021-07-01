كشلاف: البعثة الأممية تعمدت تجاهل مخرجات هيئة صياغة الدستور حول نظام الحكم وشروط تولي المناصب بالدولة

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، أن البعثة الأممية تجاهلت بشكل متعمد وسافر مخرجات هيئة صياغة الدستور المنتخبة من الشعب، والتي حسمت فيها الخلاف حول شكل النظام السياسي ونظام الحكم وشروط تولي المناصب بالدولة في ليبيا.

وأكد كشلاف، في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، أن الخلاف الحاصل داخل ملتقى الحوار السياسي حول شروط الرئاسة، يرجع للأزمة الحالية في ليبيا، ومحاولة البعض تفصيل شروط لانتخاب أشخاص معينين.

وأوضح أن استمرار الخلافات ستزيد من حالة التأزيم على مستوى الملتقى نفسه والشارع، وهو ما يطرح السؤال حول مدى مصداقية البعثة والمجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

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