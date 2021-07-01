أعضاء من ملتقى الحوار يشككون في جدية البعثة في التمسك بموعد الانتخابات

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي، إن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة خروج المرتزقة قبل الانتخابات في 24 ديسمبر، كلمة حق يراد بها باطل.

الدغيلي وفي تدوينة لها نشرتها على تويتر، أوضحت أن مقترح اللجنة الاستشارية الموازي للقاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار، يثير التساؤل عن جدية البعثة الأممية نفسها، مشيرة إلى أن المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار يمثل دسترةً للانقسام الحالي للسلطة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

من جانبه قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد خليل، إنه تم السماح للمعرقلين بتلاوة مقترح يدعو لتأجيل انتخابات ديسمبر في ضرب واضح لكل قرارات مجلس الأمن الدولي المحذرة من تعطيل الانتخابات.

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