الوطنية لحقوق الإنسان تدين اقتحام مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن إدانتها لقيام مجموعة مسلحة أمس الأربعاء باقتحام مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، والاعتداء على العاملين المتواجدين فيها.

وأكدت اللجنة على أن هذا الاعتداء يمثل مؤشرا خطيرا على سلامة وأمن العاملين في ميدان العمل الإنساني، ويشكل عائقا أمام قيامهم بمهامهم الإنسانية، مطالبة مديرية الأمن الوطني ومكتب المحامي العام بنغازي بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وضمان تقديمهم للعدالة .

وحذرت من مغبة إستمرار استهداف الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية، والتي تعمل ليل نهار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للنازحين والمهجرين والفئات الضعيفة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .

كما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى ضمان حماية جميع الموظفين والمتطوعين العاملين في مجال العمل الإنساني والطبي والخيري وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المشاركة في المجال الإغاثي والإنساني، والتي تعمل رغم كافة التحديات والصعوبات على تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الهشة والضعيفة والأكثر احتياجاً في المجتمع.