الزهراء لنقي: إنشاء لجنة توقعات للتوافق بين مقترحين داخل «حوار جنيف»

كشفت فاطمة الزهراء لنقي، عضو اللجنة الدستورية في ملتقى الحوار السياسي، آخر مستجدات جولة ملتقى الحوار في جينيف، مؤكدة أنه تم إنشاء لجنة توافقات في اليوم الذي كان يُفترض أنه الأخير في هذه الجولة”.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنه هذه اللجنة مناط بها أن توفق بين مقترحين: المقترح الأول، هو لممثلين عن القيادة العامة للجيش بالذهاب لانتخابات رئاسية مباشرة على أن يُسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح للرئاسة دون الاستقالة بخلاف ما جاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية”.

وتابعت:” المقترح الثاني هو للسيد ادبيبه هو عدم الذهاب أساسا للانتخابات (لا برلمانية ولا رئاسية) في 24 ديسمبر بالخلاف لما جاء في خارطة الطريق”.

ولفتت إلى أن قيادة البعثة اختارت أن يكون هذين المقترحين مركز المباحثات والمفاوضات بغض النظر عن مخالفة أي منهما لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات برلين، ضاربين بعرض الحائط مقترح اللجنة القانونية (وإن ظلوا يكررون أنه الأساس).

واختتمت:” يصب في مصلحة دعم سلطة الأمر الراهن، وخلط للأوراق يصب في مصلحة دعم سلطة الأمر الراهن على حساب الشعب الليبي، وقد نرى تحالف وتزاوج بين هذه القوى وأخرى (الدكنوني) وتقاسم للسلطة”.