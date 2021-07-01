أبوجناح: الحكومة تعمل على إنشاء مشاريع تنعش الاقتصاد

تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح بأن تعمل الحكومة على وضع خطة لإنشاء العديد من المشاريع التي تسهم في إنعاش الاقتصاد والصناعة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح بمكتبه بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه بحسب صفحة اجتماعات نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد أبوجناح أن الصناعة تظل رافدا أساسياً للنشاط الاقتصادي في ليبيا مبينا أن الحكومة ستضع خطة لإنشاء العديد من المشاريع مستقبلاً والتي بدورها تسهم في إنعاش الاقتصاد والصناعة الليبية لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط المزمع تنفيذها المدة القادمة من قبل الوزارة وسبل استحداث مشاريع تنهض بالنمو الاقتصادي للبلاد.