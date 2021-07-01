وزارة الداخلية: تأمين محطات الكهرباء بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس تأمين محطات الكهرباء جنوب وشرق العاصمة طرابلس وتنفيذ حملة لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة في القره بوللي وقصر خيار.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تنفيذ حملة أمنية موسعة بمناطق القره بوللي وقصر خيار لضبط الاعتداءات والانتهاكات على الاراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين.

كما أكدت الوزارة تأمين وحماية المحطات الكهربائية الواقعة في جنوب وشرق العاصمة طرابلس لمنع الاعتداءات عليها من قبل المخربين والخارجين عن القانون مبينة أنه قام بهذا العمل دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الأمنية بإشراف مباشر من رئيس الفرع وذلك بناء على تعليمات النائب العام.