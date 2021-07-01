بحث التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية وهيئة الرقابة الإدارية

بنغازي 01 يوليو 2021 (وال)- التقى معالي الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطيه القطراني اليوم الخميس في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة، بحضور عضو مجلس النواب عن طبرق الصالحين عبدالنبي.

وناقش المجتمعون آلية التعاون بين الحكومة، وهيئة الرقابة الإدارية طبقا لما تنص علية التشريعات المحددة لعمل الهيئة وذلك لتسهيل العمل الرقابي ولفرض سلطة القانون على كافة المؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.(وال-بنغازي)

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