وزارة الداخلية تبحث مع البعثة الأممية توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا

بحثت وزارة الداخلية مع أعضاء فريق الجمعية العامة للأمم المتحدة الوضع الأمني في ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية عميد خالد مازن اليوم الخميس بمكتبه أعضاء فريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذي ضم عبدالله باتيللي” الممثل الخاص للأمين العـام سابقاً في عدد مـن الدول و”جاكلين سيك” رئيسة قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة و”فيليبو تارا كينكيني” و”سنيزانا فوسكا كوفمان” رئيسة قطاع الإصلاح الأمني و”ساندرا بيطار ” قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة.

واستعرض اللقاء الوضع الأمني في ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية في ظل حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الفترة القادمة.