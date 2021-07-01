النايض يحذر من إفشال الانتخابات .. ويحمل البعثة الأممية المسؤولية

حذر رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، من تهديد أجندات مجموعات موالية لحكومة الدبيبة لانتخابات ديسمبر، محملا المسؤولية للبعثة الأممية.

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