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النايض يحذر من إفشال الانتخابات .. ويحمل البعثة الأممية المسؤولية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

حذر رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، من تهديد أجندات مجموعات موالية لحكومة الدبيبة لانتخابات ديسمبر، محملا المسؤولية للبعثة الأممية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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