النايض يحذر من إفشال الانتخابات .. ويحمل البعثة الأممية المسؤولية

حذر رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، من تهديد أجندات مجموعات موالية لحكومة الدبيبة لانتخابات ديسمبر، محملا المسؤولية للبعثة الأممية.
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قناة ليبيا
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