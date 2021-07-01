وزير الداخلية يجتمع برئيس قوة العلميات الخاصة

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)-اجتمع وزير الداخلية عميد خالد مازن اليوم الخميس مع رئيس قوة العمليات الخاصة العقيد زهير عبد العزيز.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير سير العمل بالقوة بكافة مكوناتها والوقوف على الصعوبات التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها.

واستعرض العقيد للوزير المهام المكلفة بها القوة والجهود التي تبذل في حفظ الأمن من خلال التعاون مع كافة الجهات التابعة للوزارة من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.(وال –طرابلس)

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