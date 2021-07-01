الصافي: رئيس مجلس النواب يجري مباحثات ثنائية مع مسؤولي اليونان في أثينا

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الخميس في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي لليبيا الحدث إن المستشار صالح رافقه رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب والنائب سليمان الحراري.

وأضاف الصافي أن رئيس مجلس النواب سيلتقي خلال الزيارة نظيره اليوناني ووزير الخارجية كما ستتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات ستجمع رؤساء لجنتي الأمن القومي والخارجية مع نظيرهما اليونانيين.