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الغرياني: البعثة الأممية تحبس لجنة الـ75 لإجبارهم على “القاعدة الدستورية” ودعم حفتر

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن ما يجري في جنيف من مباحثات الغرض منه الوصول لمشروع البعثة الأممية، والهروب من مسألة الاستفتاء على الدستور، وهذا هو السبب وراء خلق ما وصفه بـ”بدعة القاعدة الدستورية” لتفصيلها بشكل مناسب وملائم للبعثة الأممية، وفق ادعائه.

وزعم الغرياني خلال استضافته عبر قناة “التناصح” التابعة له والتي تبث من تركيا، أمس الأربعاء، أن “البعثة لا تخفي تعاونها ونصرتها ودعمها لحفتر وعقيلة صالح والانقلاب على الشرعية وإطالة عمر الأزمات في ليبيا، وكل المندوبين بعد أن رحلوا بينوا هذا وصرحوا به”.

وادعى المفتي المعزول خلال حديثه الذي رصدته “الساعة 24″، إن أعضاء لجنة الـ 75 تحبسهم البعثة في جنيف لتستخرج منهم الموافقة على مشروعها، محذرًا إياهم من المسؤولية التاريخية والشرعية، على حد قوله.

وأضاف: “ما لم يحصل عليه حفتر بالسلاح والحروب والمرتزقة والدعم الغربي يريدونكم أن تمكنوه منه بالسياسة وباختياركم بإرادتكم، وأن تمكنوه من هذا بالقانون، كل الموجودين في جنيف عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم” بحسب تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من انقلبوا علي الشرعيه هم من قاطعوا البرلمان وخرجوا كما تحرج النساوين ثم أستغلتهم الدول التي كانت تبحث عن توظيف عملاء لعرقلة البرلمان الشرعي والحكومه المنبثقه عنه لعدم وجود عملاء فيهما وهذا الأمر لا يروق للدول الاستعمارية فسارعت الي أختلاق جسم من العملاء كبرلمان موازي تحت مسمي المجلس الاعمي الدوامه والمجلس التعاسي الذي اتعس الليبيين فمن الذي تمرد علي الشرعيه أليس من حرجوا حرج النساوين

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