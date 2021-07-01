لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة تنتهي من عملية فرز ملفات المرشحين

طرابلس 01 يوليو 2021 م (وال) – أعلنت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية للوظائف القيادية بالمجلس الأعلى للدولة عن انتهاء عملية فرز ملفات الأسماء المترشحة.

ونشرت اللجنة عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة قائمة بأسماء المتقدمين مع نتيجة الفرز لكل منهم.

ولفتت اللجنة المتقدمين الذين لم تجز طلباتهم بفتح باب الطعن لكل من يرغب في ذلك عن طريق البريد الالكتروني([email protected]) على أن يقدم الطعن خلال 72 ساعة من نشر هذا الإعلان، وسوف يتم الفصل في الطعون من خلال مكتب الرئاسة بالمجلس.(وال- طرابلس)

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