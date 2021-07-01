القطراني يناقش آلية التعاون بين الحكومة وهيئة الرقابة الإدارية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني اليوم الخميس بمقر الديوان في بنغازي برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي ووزير التخطيط فاخر بوفرنة وعضو مجلس النواب عن بلدية طبرق الصالحين عبدالنبي.

ووفقا لبيان حكومة الوحدة الوطنية، ناقش المجتمعون آلية التعاون بين الحكومة وهيئة الرقابة الإدارية طبقا لما تنص عليه التشريعات المحددة لعمل الهيئة، وذلك لتسهيل العمل الرقابي ولفرض سلطة القانون على كافة المؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية .

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