إغلاق معبر ذهيبة وازن من الجانب الليبي ومسؤول تونسي يعتبره غير مبرر

قررت السلطات الليبية غلق معبر ذهيبة وازن من طرف واحد بداية من منتصف هذه الليلة (الخميس/الجمعة)، ولمدة 15 يوما، حسب ما أكده مصدر أمني تونسي مساء اليوم الخميس.

واعتبر المسؤول الأمني في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن هذا القرار فجئي وغير مبرر “نظرا لعدم تطابقه مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تميز، ولاقتصاره على معبر ذهيبة وازن دون غيره”.

ورجح أن يكون الوضع الوبائي المتفاقم في ولاية تطاوين وراء هذا القرار، الذي اعتبر أنه “يعطل الحركة والتجارة البينية في هذه الظروف الاستثنائية”.