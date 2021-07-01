وزير الدولة لشؤون الهجرة يلتقي مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- استقبل وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد صباح اليوم الخميس، رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد.

حيث استهل الاجتماع معالي الوزير بتهنئة السيد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتكليفه بهذا المنصب متمنياً له التوفيق في مهمته.

هذا وقد أكد معالي الوزير على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر تكاثف الجهود من كل الأجهزة لوضع حل جدي وجدري لهذه الظاهرة، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك تواصل مباشر مع مصلحة الجوازات والجنسية من خلال منح تأشيرات المغادرة الطوعية وزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للحد الذي يلبي أعداد المهاجرين الراغبين بالعودة وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.

ومن جانبه أكد السيد رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب بان هناك خطة عمل متمثلة في إقامة نقاط حصر للأجانب المقيمين في ليبيا من اجل تجهيز قاعدة بيانات لهم، وكما رحب بتعاون المصلحة مع وزارة الهجرة بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية.

وفي ختام الاجتماع أثنى السيد الوزير على مجهودات مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب متمنياً بأن يكون هناك جسراً للتواصل مع المصلحة إلى وضع رؤية شاملة وموحدة لإدارة ملف الهجرة غير الشرعية.

من جهة أخرى، التقى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد يوسف عبدالله مراد بمكتبه مع عميد بلدية هراوة محمد الرتيمي لمناقشة تسهيل خدمات الحصول على جواز سفر لمواطني البلدية.

كما بحث اللقاء الذي عقد صباح اليوم الخميس الإمكانيات والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها قسم جوازات هراوة لمواصلة تقديم خدماته لأهالي البلدية.(وال-طرابس)

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